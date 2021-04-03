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Общество3 апреля 2021 15:00

Калининградский губернатор чистил шлюз в Правдинском районе

В субботнике также участвовали депутаты, чиновники, волонтеры и сотрудники предприятий
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Основной целью мероприятия была очистка шлюзов Мазурского канала и подходов к нему.

Фото: Facebook

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в субботу, 3 апреля принял участие в субботнике у поселка Дружба Правдинского городского округа.

Основной целью мероприятия была очистка шлюзов Мазурского канала и подходов к нему. В субботнике также поучаствовали депутат облдумы Александр Никулин, депутаты местного Совета, глава округа Владимир Бакалин, глава администрации Павел Баранов, специалисты муниципальной администрации, волонтеры, сотрудники ведущих предприятий Правдинского округа.