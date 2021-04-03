Вертолетчики Балтфлота отстрелялись по условному противнику

Учения прошли на одном из полигонов области. Фото: пресс-служба Балтфлота

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления противника. Правда, пока не в далекой Сирии, а в рамках учебно-тренировочных полетов на авиационном полигоне в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ходе учебных мероприятий порядка 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.