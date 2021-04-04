В Черняховске сгорели баня и автомобиль

В Черняховске за минувшие сутки произошли два пожара. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, первый сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 3 апреля в 21:58 – горела шиферная кровля кирпичной бани на улице Садовой. До приезда спасателей успели выгореть парилка и помывочное помещение на площади 20 квадратных метров.

Второй пожар случился уже ночью – в 2:53. Горел автомобиль на улице Пушкина. К приезду пожарных выгорела передняя часть на площади 2 квадратных метров.

В обоих случаях никто не пострадал.