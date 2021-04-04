Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые выиграли золото Суперлиги

Поздравляем победительниц! Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом Суперлиги! В финале девушки встретились с московским «Динамо», и права на ошибку у них не было. Однако в начале матча москвички выглядели увереннее, и первую партию они выиграли со счетом 21:25. Во втором сете калининградки было собрались, однако вскоре их соперницы ушли в отрыв и вновь одержали победу - 25:19.

«Локомотив» сдаваться не собирался, и третий сет получился очень напряженным – волейболистки шли буквально ноздря в ноздрю, сравнивая счет. Но победу все-таки удалось вырвать калининградкам - 25:23.

Четвертая партия получилась в не менее сложной, но уверенность «Локо» возросла – в итоге, со счетом 25:19 они снова одержали верх.

- Чемпион России определялся на тай-брейке! – пишет пресс-служба клуба. - В его первой половине команды шли вровень. Да, были в их действиях неточности – сказывалась усталость. Но «Локомотив» играл надежнее – отлично отработали в атаке Липпманн и Воронкова. Именно Луи забила победный мяч! «Локомотив» - чемпион! Впервые в своей истории!!! Потрясающая игра и потрясающая победа!

В финальной встрече самой результативной в составе «Локомотива» стала Луиза Липпманн – 25 очков. У Татьяны Ежак – 18 очков. Ирина Воронкова набрала 16 очков. У Екатерина Евдокимовой – 13 очков. Валерия Зайцева заработала 9 очков. У Лауры Дейкема – 3 очка. У Марии Воробьевой – 2 очка. Поздравляем с победой!