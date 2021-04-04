Калининградская «Балтика» проиграла «Нижнему Новгороду» на своем поле

Один из острых моментов встречи Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В субботу вечером приехавший в гости к балтийцам «Нижний Новгород» обставил хозяев со счетом 2:1. Разрыв, конечно, минимальный, правда, хозяевам поля от этого не легче.

На 33-й минуте счет открыл нижегородец Артем Попов, получивший передачу с фланга, но ближе к концу первого тайма судья назначил пенальти за фол гостей против Игоря Юрганова. Итог – гол заколотил бразилец Аллеф.

Однако на 68 минуте «Нижний Новгород» вышел вперед усилиями Никиты Каккоева, и команда Евгения Калешина отыграться уже не успевает.

После матча «Нижний Новгород» с 72 очками идет втором месте турнирной таблицы, а «Балтика» - шестая. Следующий домашний «Балтика» проведет против «Томи» 11 апреля в 18:00.