«Локомотив» встретили в «Храброво» аплодисментами и зажженными файерами

Встреча "Локо" в аэропорту Фото: министерство спорта Калининградской области

Калининградских волейболисток из «Локомотива», победивших в финале Суперлиги московское «Динамо» встретили в аэропорту «Храброво» аплодисментами, цветами и криками ««Локо» - чемпион!» Видео встречи выложил в своем фейсбуке пресс-секретарь регионального минспорта Дмитрий Иванов. Более того, когда автобус волейболисток немного отъехал от аэропорта, победительниц там ждали их фанаты, выстроившиеся вдоль дороги с зажженными файерами.

Напомним, вчера калининградский волейбольный клуб «Локомотив» впервые в истории стал чемпионом Суперлиги. Девушки в упорной борьбе вырвали победу у москвичек со счетом 3:2.

- Чемпион России определялся на тай-брейке! – сообщала пресс-служба клуба. - В его первой половине команды шли вровень. Да, были в их действиях неточности – сказывалась усталость. Но «Локомотив» играл надежнее – отлично отработали в атаке Липпманн и Воронкова. Именно Луи забила победный мяч! «Локомотив» - чемпион! Впервые в своей истории!!! Потрясающая игра и потрясающая победа!