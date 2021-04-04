В Калининградской области выявили еще 54 случая заражения коронавирусом

В Калининградской области выявлено еще 54 пациента с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил в воскресенье утром официальный портал федерального Роспотребнадзора, в России выявлено 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. При этом, за весь период выписано по выздоровлению 4 204 081 человек.

Отметим, что днем ранее было зафиксировано 57 новых случаев, и большая часть пациентов поступила с симптомами ОРВИ (40 человек). К сожалению, в тот же день было пришло подтверждение пяти летальных случаев.