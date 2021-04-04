Страшный рекорд: в Калининградской области от коронавируса скончались 6 человек

В воскресенье зафиксировано рекордное количество жертв инфекции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области от коронавируса скончались 6 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю за распространением инфекции. Таким образом, число жертв выросло уже до 385 человек.

Всего на 4 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 610 791 человек, из них выявлено 30 450 случаев заражения (28 128 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1 862 человека.

Напомним, что в субботу оперштаб сообщал о пяти умерших от коронавируса.