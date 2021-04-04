18 пенсионеров и 3 малолетних ребенка: у кого в Калининградской области выявили коронавирус 4 апреля

Среди 54 пациентов с коронавирусом, выявленных к 4 апреля в Калининградской области, 47 обратились с симптомами ОРВИ, у троих - пневмония, также есть 4 бессимптомных случая. Всего в регионе нарастающим итогом зафиксировано 30450 случаев.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 1 медицинский работник;
- 1 работник образовательного учреждения;
- 8 работников торговли и общепита;
- 1 работник предприятия пищевой промышленности;
- 1 работник транспортного предприятия;
- 2 работника промышленного предприятия;
- 1 работник предприятия сферы бытовых услуг;
- 2 сотрудника культурно-досуговых организаций;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 ребенка (до года, 2-х и 4-х лет);
- 2 студента (КМРК, Калининградский областной музыкальный колледж);
- 7 неработающих.