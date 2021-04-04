18 пенсионеров и 3 малолетних ребенка: у кого в Калининградской области выявили коронавирус 4 апреля

Среди 54 пациентов с коронавирусом, выявленных к 4 апреля в Калининградской области, 47 обратились с симптомами ОРВИ, у троих - пневмония, также есть 4 бессимптомных случая. Всего в регионе нарастающим итогом зафиксировано 30450 случаев.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 1 медицинский работник;

- 1 работник образовательного учреждения;

- 8 работников торговли и общепита;

- 1 работник предприятия пищевой промышленности;

- 1 работник транспортного предприятия;

- 2 работника промышленного предприятия;

- 1 работник предприятия сферы бытовых услуг;

- 2 сотрудника культурно-досуговых организаций;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 ребенка (до года, 2-х и 4-х лет);

- 2 студента (КМРК, Калининградский областной музыкальный колледж);

- 7 неработающих.