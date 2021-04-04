В Калининграде на улице Островского под мостом застрял бетоновоз

Очередное ДТП под мостом на улице Островского Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде под мостом на улице Островского произошло стандартное для этого участка ДТП. Как сообщил «Комсомолке» очевидец аварии Павел Долгачев, в неприятную ситуацию на этот раз попал водитель автобетоносмесителя.

- Стандартная ситуация. Раз в три недели какой-то очередной водитель-«профессионал» направляет свой «граф Цеппелин» под железнодорожный мост на улице Островского. И там этот гигант застревает, - пошутил Долгачев.

- Когда-то по обе стороны моста поперек дороги были натянуты тросы, - вспомнил он. - Потому что водители высоких машин игнорировали знак, предупреждающий об ограниченной высоте пролета. Тросы регулярно рвались - предупреждение не помогало. Лет пятнадцать назад по обе стороны моста были установлены огромные металлические конструкции. Месяца два назад их снес бетоновоз. И вот еще одна бетономешалка застряла под мостом.

Ранее под этим мостом действительно уже застревали грузовики, автокраны, эвакуаторы и другие автомобили.