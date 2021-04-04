В центре Калининграда на «зебре» сбили пешехода

Место аварии Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде вечером 3 апреля произошло ДТП на Советском проспекте, в районе перекрестка с улицей Кирова.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария произошла в 19:10.

- По Советскому проспекту от улицы Генерала Озерова в направлении улицы Чайковского двигался автомобиль «DATSUN» под управлением 28-летнего водителя, который в районе дома № 13-17 допустил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

По версии водителя, он не увидел пешехода из-за остановившегося автомобиля. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и доставлена в БСМП на «скорой».