Антон Алиханов пообещал не трогать придорожную аллею между Правдинском и Железнодорожным

Придорожная аллея между Правдинском и Железнодорожным Фото: Иван МАРКОВ

Антон Алиханов пообещал, что придорожная аллея между Правдинском и Железнодорожным (одна из самых красивых в Калининградской области) практически не пострадает при капитальном ремонте дороги. Об этом губернатор сообщил в своем инстаграме в воскресенье 4 апреля.

- Смогли получить дополнительные 277 млн рублей от Минтранса, что позволит реализовать этот проект в этом году, - пояснил глава региона. - Это капитальный ремонт, аллеи вдоль дороги трогать не будем (кроме мертвых или аварийных).

Отметим, что дубовая аллея по дороге в Железнодорожный – наиболее сохранившаяся в области, и активисты уже не раз обращались в министерство природы и экологии с требованием поставить ее на учет как памятник природы.