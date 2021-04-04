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Общество4 апреля 2021 17:03

Антон Алиханов пообещал не трогать придорожную аллею между Правдинском и Железнодорожным

На капремонт трассы выделено 277 миллионов рублей
Иван МАРКОВ
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Придорожная аллея между Правдинском и Железнодорожным

Фото: Иван МАРКОВ

Антон Алиханов пообещал, что придорожная аллея между Правдинском и Железнодорожным (одна из самых красивых в Калининградской области) практически не пострадает при капитальном ремонте дороги. Об этом губернатор сообщил в своем инстаграме в воскресенье 4 апреля.

- Смогли получить дополнительные 277 млн рублей от Минтранса, что позволит реализовать этот проект в этом году, - пояснил глава региона. - Это капитальный ремонт, аллеи вдоль дороги трогать не будем (кроме мертвых или аварийных).

Отметим, что дубовая аллея по дороге в Железнодорожный – наиболее сохранившаяся в области, и активисты уже не раз обращались в министерство природы и экологии с требованием поставить ее на учет как памятник природы.