Здание старой мельницы в Железнодорожном приспособят под гостиницу

Пока гости поселка могут разместиться лишь в хозяйственных постройках мельницы Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье 4 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил в своем инстаграме, что региональное правительство продолжит работы по ревитализации поселка Железнодорожный. В частности, еще 108 миллионов рублей будет потрачено на продолжение капитального ремонта домов, будет реконструирована центральная площадь поселка, а также финансирование получит проект создания гостиницы в здании старой мельницы (сейчас оно пустует, в нем нет перекрытий, окон и дверей).

Глава региона перечислил и еще несколько грядущих изменений в Железнодорожном:

- Проектируем очистные сооружения, строить будем в следующем году, - написал он. - Профинансируем еще три проекта для малого бизнеса в поселке, благоустроим пляжную зону у мельничного пруда, готовим проект медицинского центра в бывшем крайсхаусе, проектируем реконструкцию дорог, завершим сами работы в 2022 году.