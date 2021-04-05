Главврач станции «скорой помощи» Калининграда рассказал о количестве ложных вызовов

О работе медиков в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград» рассказал главный врач городской станции «скорой помощи» Игорь Старостин. По его словам, число вызовов по сравнению с пиком пандемии заметно снизилось.

- Если раньше у нас было до 1700 вызовов в сутки, то сейчас около 1000. Но это все равно выше норматива в 800 вызовов, - отметил Игорь Старостин. – Ложных вызовов в сутки получается около 50. Это не всегда какое-то злое намерение, бывает, что бабушка просто не успевает перезвонить и сообщить, что ей стало легче и помощь не нужна. Иногда нас банально не дожидаются – вызывают и уходят.