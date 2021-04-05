В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в понедельник, 5 марта, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов подача электроэнергии приостановлена в Московском районе на 14 улицах по адресам:

ул. Подп. Емельянова 228а, 242, 259

ул. Акварельная 1-19, 5а,б, 2-20

ул. Андреевская 27, 29а,б, 31, 34-56, 42а

ул. 1-й Андреевский проезд 1-11, 17-35, 20-26, 39

ул. Моховая 1-19,2-20

ул. Декоративная 1-19,2-20

ул. Багряная 1-19,2-14

ул. Бирюзовая 1-19,2-20

ул. Васильковая 1-19,2-18

ул. Вересковая 1-17,2-18

ул. Величавая 1-13,2-14

ул. Вербная 1-19,2-20

ул. Георгиевская 5, 11-29, 35, 37

ул. Радужная 1, 7-17, 4-10, 14-20

ул. Мозаичная 1-17, 2-18.

В Московском же районе до 18:00 свет отключен на ул. Октябрьской 5а, 5-29.

В Центральном районе до 15:00 электроснабжение приостановлено

На 11 улицах по адресам:

ул. Гавриленко 7, 9, 9а, 11-15,12, 24, 26

ул. Лукашова 3-15, 6, 9а, 24, 26

ул. Беланова 29, 29а, 51-61, 71-85

пер. Беланова 1-5

ул. Докука 5,7

ул. Габайдулина 13,13а,в

ул. Авиационная 17

ул. Лейт. Калинина 16, 17, 20, 21-25

ул. Бойко 8, 11, 12, 13, 14, 18

ул. Лейт. Катина 11-15

ул. Большая окружная 20.

В Ленинградском районе до 18:00 электроэнергии не будет на ул. Черняховского 22-26, 30а, 30-42, 54,56, 79-87; ул. Пролетарской 79-87; ул. Рокоссовского 16-26.

Холодное водоснабжение до 12:00 приостановлено в Центральном районе на ул. Свободной 10-20.

До 15:00 воды не будет в Ленинградском районе на ул. Литовский вал 38.

До 18:00 вода отключена в Московском районе на ул. Октябрьской 27, 29.

Горячее водоснабжение до 15:00 отключено в Московском районе на ул. Земнухова 8-10. Теплоснабжение прекращено до 18:00 в Московском районе на ул. Октябрьской 27, 29.