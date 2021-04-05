Под Калининградом в старом автомобиле сгорел человек

Машина давно использовалась как склад ненужных вещей. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

В воскресенье, 4 апреля во дворе частного дома по улице Станционной в адоводческом товариществе «Юбилейный» на территории Гурьевского района был обнаружен сгоревший автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины.

Что интересно – хозяева транспортного средства затруднились сказать что-нибудь о личности погибшего. Ибо давно уже используют свою не ездящую машину как склад для хранения всякой ненужной всячины.

Гурьевский межрайонный следственный отдел Управления СКР по Калининградской области организовал доследственную проверку по факту случившегося. Произведен осмотр места происшествия, установлена предположительная причина возгорания – неосторожность при курении.

- Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, - добавили в УСКР.- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего мужчины.