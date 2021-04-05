В Калининграде у музея «Бункер» проведут военно-историческую реконструкцию

. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу, 9 апреля, в Калининграде на территории музея «Бункер» состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 76-й годовщине взятия Кенигсберга. Как сообщает пресс-служба музея, зрители увидят инсценировку пленения советскими парламентерами коменданта кенигсбергского гарнизона.

Начало реконструкции в 18.00

Напомним, вечером 9 апреля 1945 года, когда бои продолжались только в центре города, в бункер к коменданту кенигсбергского гарнизона генералу Отто Ляшу для ведения переговоров советское командование направило две группы парламентеров. В состав первой группы вошли начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии подполковник Пётр Яновский, капитан Александр Федорко и капитан Владимир Шпитальник. Линию фронта пересекали под белым флагом, которым служил кусок простыни. В бункере их провели к начальнику штаба крепости полковнику фон Зускинду.