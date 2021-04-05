16 пенсионеров, 2 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 34 случая ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 6 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника образовательных учреждений;

- работник предприятия сферы бытовых услуг;

- 3 работника транспортных предприятий;

- 2 работника промышленного предприятия ;

- 2 сотрудника культурно-досуговых организаций;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (Школа 57);

- студент колледж предпринимательства;

- 9 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30499 случаев заболевания.