16 пенсионеров, 2 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 34 случая ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 6 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника образовательных учреждений;
- работник предприятия сферы бытовых услуг;
- 3 работника транспортных предприятий;
- 2 работника промышленного предприятия ;
- 2 сотрудника культурно-досуговых организаций;
- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (Школа 57);
- студент колледж предпринимательства;
- 9 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30499 случаев заболевания.