В Калининграде председателя СНТ подозревают в присвоении миллионов рублей

В Калининграде возбуждено уголовное дело на председателя садового товарищества в улице октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 59-летнюю женщину подозревают в присвоении крупной суммы денег.

По версии следствия, в 2018 году на расчетный счет СНТ поступило 89 миллионов рублей, предназначенных на выплаты компенсации арендаторам за изъятие их участков под застройку. Как установили оперативники, деньги получили не все садоводы. По версии полицейских, председатель присвоила и потратила на свои нужды компенсацию как минимум двух арендаторов – 2 млн 139 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды.