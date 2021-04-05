В Славске на директора молокозавода завели уголовное дело за отсутствие очистных

В Славске на генерального директора предприятия по производству молочной продукции завели уголовное дело за уклонение от исполнения решения суда. Об этом сообщает пресс-служба Службы судебных приставов.

Ранее суд обязал руководство предприятия построить очистные сооружения, однако в установленные сроки сооружения не были построены. Компанию дважды привлекали к административной ответственности и оштрафовали на 80 тысяч рублей. Не помогли и предупреждения об уголовной ответственности – предприятие продолжало загрязнять окружающую среду неочищенными отходами производства.

Теперь женщине-директору грозит до двух лет лишения свободы.