На выходных в Калининграде задержали более двадцати пьяных водителей

. Фото: Александр Подгорчук

На выходных в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы выявили и задержали 21 пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Четверо из задержанных выпивох ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное вождение и теперь им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что сообщить о водителях, представляющих угрозу для других участников дорожного движения можно по телефону: 84012-552-811.