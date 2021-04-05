Прокуратура выявила нарушения при закупках «Калининград-ГорТранса» на 35 млн рублей

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В Калининграде городская прокуратура выявила нарушения закона при осуществлении закупок МКП «Калининград-ГорТранс». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2020 году муниципальное предприятие заключило 6 договоров на оказание услуг по мойке, уборке и дезинфекции транспортных средств с единственным поставщиком. Общая стоимость договоров составила свыше 35 млн. руб.

«Установлено, что при заключении договоров расчет начальной цены контрактов производился с нарушением требований законодательства. Договоры были заключены без проведения конкурсных процедур, с единственным поставщиком», - отметили в пресс-службе ведомства.

После этого прокуратура внесла представление в адрес главы администрации об устранении выявленных нарушений закона.