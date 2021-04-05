Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 49 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 10-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 26 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –3
Балтийский городской округ – 1
Гвардейский городской округ – 6
Гурьевский городской округ – 4
Правдинский городской округ - 2
Светловский городской округ – 1
Правдинский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Черняховский городской округ –3
Неманский городской округ – 2