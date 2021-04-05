В Калининграде 8-летний мальчик выпал из окна многоэтажки на Сельме

. Фото: Александр КАТЕРУША

ЧП случилось в понедельник, 5 апреля, днем на улице Федора Воейкова в Калининграде – из окна многоэтажного дома выпал восьмилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, проводится проверка.

«По предварительным данным, мальчик, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, выпал на газон через балконное окно из квартиры, расположенной на пятом этаже. С тяжелыми травмами он госпитализирован в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

Напомним, 30 марта на Советском проспекте разбилась насмерть 13-летняя девочка, которая упала из окна 16-го этажа.