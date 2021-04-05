Морж из Светлогорска завоевал четыре золотых медали на соревнованиях в Карелии

Вячеслав Тихонов (внизу) с сыновьями-спортсменами. Фото: Предоставлено героем публикации

Петрозаводск принял Открытый чемпионат России и второй Открытый чемпионат Республики Карелия по зимнему плаванию. В соревнованиях участвовало 319 пловцов из 33 регионов России.

Вячеслав Тихонов, морж и многократный чемпион мира по плаванию в ледяной воде из Светлогорска, завоевал четыре золотых и одну серебряную медаль. Об этом сам спортсмен рассказал «Комсомолке».

Отметим, прошедшие соревнования стали генеральной репетицией будущего чемпионата мира по зимнему плаванию, который через год также пройдет в Петрозаводске.