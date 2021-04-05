В Калининграде откроется выставка, посвященная Дню космонавтики

Перчатка Юрия Романенко. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском областном историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, приуроченной к 60-летию первого полета человека в космос. Как рассказали в музее, экспозиция посвящена истории изучения и освоения космического пространства.

Выставка рассказывает о наших космонавтах-калининградцах, Героях Советского Союза Алексее Леонове, Викторе Пацаеве, Юрии Романенко и Александре Викторенко.

Посетители смогут увидеть подлинные предметы, принадлежавшие космонавтам. Среди них: рисунки Леонова и Романенко, телеграммы семьи Гагарина, адресованные Леонову, фрагменты самолета МиГ-15УТИ, на котором первый космонавт Земли совершил свой последний полет, фотографии с автографами.

Выставка «Я – Земля! Я своих провожаю питомцев…» откроется 9 апреля в 14.00 и проработает до 24 мая.