Илья Авербух высказался за строительство ледового дворца в Калининграде

Илья Авербух. Фото: Александр Подгорчук

Известный фигурист Илья Авербух, который прилетел в Калининград за несколько дней до своего шоу, считает, что у нас в городе нужно строить ледовый дворец.

Он отметил, что мероприятия, подобные его шоу, дают толчок к развитию фигурного катания в Калининградской области.

- И надеюсь, что это подтолкнет к тому, чтобы в Калининграде был построен пусть не 10-тысячный, но 3-х, 4-х, 5-тысячный ледовый дворец. Потому что, конечно, такой город, как Калининград, должен иметь свой ледовый дворец, - сказал Илья Авербух.

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух представит в Калининграде гала-концерт (6+), в котором примут участие известные фигуристы, такие как Алексей Ягудин, Мария Петрова, Максим Маринин, Роман Костомаров, Максим Ставиский и другие.