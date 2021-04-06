В Калининградской областной научной библиотеке проведут поэтический вечер

Творческий вечер (18+) во вторник, 6 апреля, проведет в Калинингадской областной научной библиотеке поэт, участник проекта «СлоVision», организатор современных литературных событий Константин Хабазня. Как сообщили организаторы, автор расскажет, зачем из математики пришел в литературу, почему музыка не мешает поэтическому жанру, и как происходит поиск новых способов воплощения текста.

«Молодежная литература в нашем регионе – процесс амбивалентный: с одной стороны, на первый план выходит осознание пластичности родного языка. С другой же, поэзия старается сохранить в себе ту самобытность и традицию, которая была присуща ей изначально», - говорит автор.

Записаться на встречу можно по тел.: 21-68-82

Время проведения: 19.00

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж