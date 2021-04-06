На трассе Калининград-Балтийск из автомобиля на ходу выпал 4-дневный теленок

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Инцидент случился в минувший понедельник, 5 апреля, на трассе Калининград – Балтийск. У грузового микроавтобуса на ходу открылись двери и из него на дорогу выпал четырехдневный теленок. Об этом сообщается в группе «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте». Отмечается, что водитель опомнился только во Взморье, а где именно выпал малыш, неизвестно.

«Теленок бело-бежевый, с большой желтой биркой в ухе, маленький, 4-дневный!», - говорится в сообщении.

Водитель вернулся, но не смог найти теленка. Очевидцев и неравнодушных просят откликнуться по телефону 8-952-111-7032.