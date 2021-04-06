Калининградский зоопарк вырубит 17 деревьев, которые признали аварийными

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Калининградский зоопарк получил акт на вырубку 17 аварийных деревьев на участке в границах улиц Ш. Руставели – Брамса – Носова.

«Это наш самый тяжелый участок. В период с лета 2018 года здесь упало 4 дерева (2 клена, липа и ольха), сломался и повис на соседних кронах клен, 1 дерево прошлым летом жгли подростки, тушение проводилось пожарным расчетом (оно, кстати, идет под эту вырубку), 3 дерева поджигали костром у основания, поэтому, черт возьми, уже жду не дождусь возведения периметра», - написал у себя в «Фейсбуке» завотделом садово-паркового хозяйства зоопарка Александр Матюха.

Он отметил, что зоопарк также находится в процессе получения порубочного билета на отрезок периметра по ул. Носова под строительство ограждения.

Напомним, территория в границах улиц Руставели – Брамса – Носова исторически принадлежит зоопарку. Там будет создаваться прогулочная зона и разместятся вольеры с животными.