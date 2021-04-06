В Калининграде начали обновлять дорожную разметку

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начались работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в ночь на субботу дорожники нанесли новую разметку по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева.

Посвежела «вафельница» на площади Победы перед перекрёстком Гвардейский проспект - ул. Гаражная. Горизонтальную разметку обновили также на участках Советского проспекта, улиц Олега Кошевого, Гайдара, Брамса, Согласия.

«Используя погодные «окна» подрядчик продолжит обновлять разметку – в первую очередь по предписаниям ГИБДД, а далее, по направлению от центра к окраинам, по утверждённому плану нанесения дорожной разметки», - добавили в пресс-службе мэрии.