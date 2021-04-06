В Калининграде директор компании мошенничала с субсидиями на трудоустройство инвалидов

В Калининграде генерального директора одной из компаний подозревают в мошенничестве с субсидиями на трудоустройство инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 40-летняя женщина подделала документы, согласно которым она закупила для принятого на работу юриста c ограниченными возможностями здоровья офисную мебель, компьютер и кондиционер. По программе социальной поддержки в 2019 году ей было выплачено из бюджета 100 тысяч рублей.

Правоохранители провели проверку и убедились, что рабочее место оборудовано не было, а сотрудник трудовую деятельность не осуществлял. Расследование уголовного дела продолжается.