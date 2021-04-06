В Калининграде мужчина забросал камнями соседскую машину

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который повредил автомобиль своего соседа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

48-летний злоумышленник ночью повредил камнями соседский автомобиль, разбив лобовое стекло и помяв капот. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

«Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что у него имелись конфликтные отношения с соседом. Участковые собрали улики, подтверждающие причастность подозреваемого к совершению преступлении», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.