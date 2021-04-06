В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет свет аи воды

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В Калининграде во вторник, 6 апреля, в течение дня отключено электричество на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на ул. Октябрьской 5а-г, 5-29 и в СНТ «Нептун».

До 18 часов энергоснабжение приостановлено по адресам:

ул. Пионерская 1-7

ул. Черняховского 22-26, 30а, 30-42, 54,56, 79-87

ул. Пролетарская 79-87

ул. Рокоссовского 16-26

В Центральном районе до 18:00 электричество будет отключено по адресам:

ул. Мл. лейт. Родителева 4-10, 5, 9, 16-22, 13-31

ул. Красная 77-83, 88-90, 89-95, 105 (д/сад № 47), 107, 104-130

ул. Вернадского 1-3

ул. Чекистов 38-46, 49

ул. Щорса 18.

Холодное водоснабжение до 12:00 приостановлено на ул. Товарной 10-12.

До 16:00 воды не будет на ул. Новый вал 1а (ЦТП) и на ул. П. Морозова 46-86, 45-113, 110-144; до 18:00 – на ул. Октябрьской 27, 29.

До 15:00 воды не будет на ул. Литовский вал 38. До 17:00 водоснабжение приостановлено на ул. Горького 162, 162в, 164, 166, 200а; ул. Полк. Ефремова 1-7, 2-12, 2б, 4а, 8а; ул. Ясная 13а.

В Центральном районе подача холодной воды прекращена до 17:00 по адресам:

ул. Серж. Мишина 19-45, 24-48

ул. Цирковая 1-1а, 3-19, 2-24

ул. Жуковского 15, 19, 24

ул. Тихоненко 32

ул. Менделеева 27

ул. Колёсная 19.

До 18:00 воды не будет на Советском пр-кте 105б; ул. Светлой 2-6, 12-26, 21-23, 28-30; ул. Мл. лейт. Родителева 12-14; ул. Красная 109.

Горячее водоснабжение до 16:00 отключено на Ленинском пр-кте 83а-83д; наб. Старопрегольской 2-18, 10а; ул. Новый вал 23 (школа № 22).