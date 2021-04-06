Школьник, студент, 19 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 27 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
-19 пенсионеров;
- работник образовательных учреждений;
- работник банка;
- работник транспортных предприятий;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся гимназия 40;
- воспитанник д/с 46;
- студент БФУ.
Всего в области с начала пандемии выявлено 30537 случаев заболевания.