Школьник, студент, 19 пенсионеров: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 27 случаев ОРВИ, 8 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

-19 пенсионеров;

- работник образовательных учреждений;

- работник банка;

- работник транспортных предприятий;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся гимназия 40;

- воспитанник д/с 46;

- студент БФУ.

Всего в области с начала пандемии выявлено 30537 случаев заболевания.