Житель Немана зарезал, а потом распилил на части друга детства

В минувшую пятницу, 2 апреля Неманский городской суд отправил на 11 лет и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима местного жителя, который вместе с подругой убил и распилил на части своего друга детства.

Дело было вечером 23 февраля прошлого года в квартире одного из домов по улице Красноармейской. Банальная ссора из-за пачки сигарет закончилась тем, что ранее уже неоднократно судимый хозяин жилища перерезал сонную артерию гостю, который от полученного ранения умер на месте преступления. Заметая следы, убийца и его сожительница вооружились двумя металлическими ножовками, расчленили труп и спустя несколько дней вынесли его по частям на пустырь в районе улицы Победы, забросав сухой травой.

Месяц спустя на то, что осталось от неманчанина, наткнулись двое случайных прохожих. Личность подозреваемого в особо тяжком преступлении удалось установить достаточно быстро, и Советский межрайонный следственный отдел Следственного управления России по Калининградской области возбудил уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ.

- Уголовное дело в отношении сожительницы подсудимого, обвиняемой в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, в настоящее время рассматривается судом, - сообщили в УСКР.

Кстати, пресловутую сожительницу вполне могла постигнуть аналогичная участь. Сердечный друг во время очередной ссоры пригрозил ей ножом, пообещав порезать на части. А ведь женщина всего лишь попросила выпроводить засидевшихся гостей!

- Кроме того, судом постановлено взыскать с осужденного в пользу матери убитого компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - добавили в правоохранительном ведомстве.