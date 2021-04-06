«Выглядит смешно»: Алиханов потребовал разобраться с установкой колючей проволоки на причале Балткосы

В Балтийске на забор около паромной переправы натянули колючую проволоку типа «егоза». Об этом сообщается на странице администрации Балтийска в «Вконтакте».

Городские власти уже назвали «избыточным» это техническое решение по обеспечению безопасности транспортного объекта.

Колючую проволоку обсуждали и на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля.

«Ждут нападения со стороны Балтийска? – поинтересовался губернатор Антон Алиханов. – Я прошу местную администрацию разобраться с этим вопросом. Я понимаю, что транспортная безопасность – это важно, только я не очень понимаю, от кого мы защищаемся с той стороны. Выглядит просто смешно»