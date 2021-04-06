Под Зеленоградском полицейские задержали конокрада

В Зеленоградском районе полицейские раскрыли кражу лошадей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 43-летний житель Гусевского района ночью отвязал двух лошадей и жеребенка, погрузил их в машину и увез. После совершения кражи, мужчина нашел покупателя для жеребенка. Однако когда новый владелец перевозил животное, то был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Полицейские выяснили у кого он приобрел жеребца, после чего установили адрес злоумышленника и задержали его. Краденые лошади были изъяты и возвращены владельцу.