Коронавирус за сутки выявили в 9-ти городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
В Калининградской области за сутки было выявлено 38 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 9-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Пионерский городской округ –2
Балтийский городской округ – 1
Полесский городской округ – 2
Гурьевский городской округ – 3
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 3
Светлогорский городской округ - 1
Славский городской округ - 1