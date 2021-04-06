Коронавирус за сутки выявили в 9-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 38 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 9-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 24 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Пионерский городской округ –2

Балтийский городской округ – 1

Полесский городской округ – 2

Гурьевский городской округ – 3

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 3

Светлогорский городской округ - 1

Славский городской округ - 1