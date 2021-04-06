В Калининграде в среду пройдет акция «Будь здоров!»

В среду, 7 апреля, в Калининграде пройдет акция «Будь здоров». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот день в мобильном центре здоровья на площади Победы все желающие старше 18 лет смогут бесплатно проверить уровень глюкозы в крови, определить свой индекс массы тела, измерить артериальное давление, а также получить консультацию врача-диетолога и врача по медицинской профилактике.

Помимо этого, будет работать передвижной комплекс «Детское здоровье», в котором юных жителей региона будут принимать врачи – офтальмолог и эндокринолог.

Акция продлится с 10 до 14 часов.