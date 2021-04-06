Калининградец искромсал ножом приятеля и закопал тело в яме

В Калининграде к 9,5 годам колонии приговорен местный житель, который зарезал приятеля во время распития спиртного. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Инцидент произошел в одном из домов в СНТ «Золотой петушок» в июле 2020 года. В ходе застолья один из гостей ударил по лицу находившуюся в комнате женщину. 45-летний мужчина схватил нож и набросился на обидчика, нанеся ему множество ударов. От полученных ранений горожанин скончался на месте происшествия.

На следующий день злоумышленник закопал тело убитого им приятеля в неглубокой яме, а испачканные в крови вещи сжег.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.