Телефонные мошенники выманили у шестерых калининградцев более 1 млн рублей

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Шесть жителей Калининградской области стали жертвами телефонных мошенников. Аферисты представились сотрудниками банка и убедили сообщить им данные банковских карт, а некоторых потерпевших при этом еще и взять кредиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Так, 50-летняя генеральный директор фирмы под предлогом пресечения несанкционированной заявки на кредит сама взяла в кредит 284 тысячи рублей, обналичила и перевела деньги на указанный ей «безопасный» счет через банкомат. 53-летняя домохозяйка подобным же образом лишилась 183 тысяч, а 63-летняя пенсионерка – 135 тысяч рублей.

38-ми и 57-летняя калининградки под предлогом «защиты» банковской информации сообщили мнимым работникам банка номера своих карт и защитные коды, в результате чего те сняли с их счетов 85 тысяч и 102 тысячи рублей. 28-летний житель Калининграда также поверил позвонившим ему телефонным мошенникам, взял онлайн кредит на 290 тысяч и также онлайн отправил неизвестным людям на «безопасный» счет.