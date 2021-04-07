Синоптики прогнозируют в Калининграде внезапное потепление до +18

. Фото: Александр Подгорчук

После довольно прохладной и ненастной рабочей недели в Калининград должно вернуться тепло. По предварительным прогнозам синоптиков, резкое повышение температуры произойдет в воскресенье, 11 апреля.

Самые оптимистичные оценки пока дает сервис "Яндекс. Погода" - до +18 градусов. Популярный портал rp5.ru прогнозирует +17, Гидрометцентр России ждет +14 градусов. Сегодня, 7 апреля, в Калининграде будет облачно с прояснения, температура воздуха составит +6 градусов, не исключен небольшой снег.