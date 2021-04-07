Главный санитарный врач назвала условие для отмены масочного режима в Калининграде

На этой неделе региональные власти заметно смягчили действующие антиковидные меры, но определенные запреты еще в силе. Об отмене оставшихся ограничений глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала в прямом эфире «Клопс».

- Отменить масочный режим можно будет тогда, когда иммунных людей будет больше, чем неиммунных, и антитела появятся у большинства жителей региона, - заявила Елена Бабура.

По последним данным регионального правительства, за все время в Калининградскую область поступило 56 099 доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день привиты 48 608 человек, из них обоими компонентами «Спутника V « – 32 725.

Носить маски жители Калининградской области обязаны в общественных местах и транспорте.