Приставы заставили жителя Балтийска частично погасить долги по алиментам

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы мотивировали жителя Балтийска частично погасить задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина выплачивал алименты, но делал это не регулярно и не в полном объеме. В результате накопилась задолженность почти 190 тысяч рублей.

Чтобы побудить должника к ее погашению, судебный пристав-исполнитель наложил запрет на выезд должника за границу и направил работодателю постановление об обращении взыскания на заработную плату.

Мужчину вызвали в отдел, где он узнал о принятых мерах. После беседы с судебным приставом должник перечислил 80 тысяч рублей на содержание дочери.