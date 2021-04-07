В Калининграде входе рейда задержали 18 нелегальных мигрантов

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде прошел рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН проверяли строительные объекты, рынки и торговые точки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Всего было выявлено 69 административных правонарушений в сфере миграции. 18 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение режима проживания на территории РФ. В отношении 11 человек составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Кроме того, выявлено 6 нарушений, совершенных гражданами РФ, выступавших в качестве принимающей стороны. 11 работодателей привлекли к ответственности за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. На всех них составили протоколы.