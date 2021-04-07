В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 7 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

До 18 часов электричество отключено на ул. Геологическая 1, ул. Космическая 27, ул. Больничная 21-25, ул. Вагнера 1-7, 2-8, 24 (д/сад № 87), ул. Житомирская 2-24, ул. Салтыкова-Щедрина 1-3, ул. Коперника 2-4, пр-т. Ленинский 18,18а (д/сад №111), 20-26, С 13:00 до 18:00 света не будет в этом районе на пр-те Ленинском 69-73а, 81 и ул. Университетской 1а, 2, ул. Октябрьской 29а – 55а.

Холодное водоснабжение приостановлено в Московском районе до 15 часов по адресам:

ул. А. Суворова 50-52

ул. Транспортная 1

пер. Транспортный 3

ул. Владивостокская 5

пер. Пархоменко 4.

До 16:00 воды не будет на ул. Серпуховской 3-9, 20-24.

В Центральном районе подача холодной воды прекращена до 17:00 по адресам:

пр-т Победы 65

ул. Вагоностроительная 1-47, 6-16

ул. Радищева 81

ул. Косогорная 1-13а, 2-4а

пер. Косогорный 1-5, 2.