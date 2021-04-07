В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 7 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
До 18 часов электричество отключено на ул. Геологическая 1, ул. Космическая 27, ул. Больничная 21-25, ул. Вагнера 1-7, 2-8, 24 (д/сад № 87), ул. Житомирская 2-24, ул. Салтыкова-Щедрина 1-3, ул. Коперника 2-4, пр-т. Ленинский 18,18а (д/сад №111), 20-26, С 13:00 до 18:00 света не будет в этом районе на пр-те Ленинском 69-73а, 81 и ул. Университетской 1а, 2, ул. Октябрьской 29а – 55а.
Холодное водоснабжение приостановлено в Московском районе до 15 часов по адресам:
ул. А. Суворова 50-52
ул. Транспортная 1
пер. Транспортный 3
ул. Владивостокская 5
пер. Пархоменко 4.
До 16:00 воды не будет на ул. Серпуховской 3-9, 20-24.
В Центральном районе подача холодной воды прекращена до 17:00 по адресам:
пр-т Победы 65
ул. Вагоностроительная 1-47, 6-16
ул. Радищева 81
ул. Косогорная 1-13а, 2-4а
пер. Косогорный 1-5, 2.