ЕР предложила ввести единый стандарт льгот для многодетных по всей стране

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В «Единой России» выступили с предложением о введении единых мер поддержки для многодетных семей в России. По мнению членов партии, для этого требуется ввести общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение.

Как отмечает Nashgorod, необходимость подтверждать свой статус для получения льгот является одной из проблем многодетных семей. «Единая Россия» выступает за введение федерального статуса многодетных, который подтверждался бы с помощью удостоверения, действительного в любом регионе РФ, рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Помимо этого, указывается, что в разных регионах России объемы и содержание помощи для многодетных семей разнятся. Так, в половине областей страны предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей, но в других эта льгота отсутствует.

- Это приводит к созданию неравных условий. Для разрешения данной ситуации необходимо внедрить единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от места проживания, - уверен Андрей Турчак.

Требуются также единые критерии, по которым семья может считаться многодетной, их нужно закрепить в федеральном законе.

- Меры, которые принимаются сейчас, довольно фрагментарные. Разработку критериев отнесения семей к многодетным, введение мер соцподдержки и иных видов помощи отдали на откуп регионам. По этой причине применение системного подхода в этом вопросе не представляется возможным. Вне сомнений, допускать этого нельзя, - высказала свою точку зрения уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Следует проработать вопрос об улучшении жилищных условий, полагают в «Единой России». С этой целью можно сократить размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10%, предложил руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

- Кроме всего, нужно, чтобы действие программы было распространено и на вторичный рынок, если речь идет о деревнях и некрупных городах, где проживает до 50 тысяч человек, – сказал он.

Также единственную недвижимость, находящуюся в собственности многодетных семей, следует защитить от взысканий за наличие долгов. Представители «Единой России» обратятся к ЦБ РФ с предложением рекомендовать банковским организациям до 2022 года не забирать такое жилье.

Как передает портал ER.ru, еще одной предложенной мерой стало льготное автокредитование. А именно предложено расширить госпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных семей. Участвовавшие в обсуждениях выдвинули идеи об изменении федеральных законов и расширении действующих ныне программ по поддержке семей с детьми. В партии их планируют доработать и направить правительству.

- Поддержка материнства и детства – одно из приоритетных направлений государственной политики в современной России. Семьям с детьми у нас помогают повсеместно. Причем объем помощи неуклонно растет, а ее форматы постоянно расширяются. Регионы находятся здесь, что называется, в постоянном творческом поиске.

У этой, в целом позитивной, тенденции есть лишь один, но существенный изъян - семьи с детьми, проживающие в разных регионах, оказываются в неравных условиях, поскольку спектр соцподдержки и размер выплат варьируются в зависимости от финансово-экономических возможностей того или иного субъекта Федерации.

Предложение «Единой России» ввести единый стандарт социальной поддержки, на мой взгляд, абсолютно правильный выход из ситуации. Уверена, что если эта идея будет реализована, она, несомненно, получит положительный отзыв в обществе, - прокомментировала Лариса Швалкене, председатель комитета по социальной политике Калининградской областной думы, член фракции «Единая Россия».