Двое калининградцев избили и ограбили бездомного

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое мужчин предложили 41-летнему бездомному «сообразить на троих». Бродяга согласился, однако позже узнал, что застолье планируется за его счет. Новые знакомые предложили горожанину продать единственную ценную вещь, что была при нем – мобильный телефон. Получив отказ, нападавшие избили мужчину на глазах у прохожих и забрали гаджет.

Оперативники уголовного розыска тщательно опросили очевидцев и установили личности нападавших. На них завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» и поместили в СИЗО.