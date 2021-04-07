11 предпринимателей, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 3 случая пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- работник образовательного учреждения;
- работник банка;
- работник транспортного предприятия;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка (двухлет и до года);
- воспитанник д/с 10 Светлый;
- 2 студента (БФУ, колледж сервиса и туризма);
- 11 неработающих.
Всего в области нарастающим итогом зарегистрировано 30584 случаев заболевания.