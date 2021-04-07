11 предпринимателей, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 3 случая пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- работник образовательного учреждения;

- работник банка;

- работник транспортного предприятия;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка (двухлет и до года);

- воспитанник д/с 10 Светлый;

- 2 студента (БФУ, колледж сервиса и туризма);

- 11 неработающих.

Всего в области нарастающим итогом зарегистрировано 30584 случаев заболевания.